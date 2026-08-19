Haberler

Rusya: Ukrayna limanlarına saldırılar sürüyor

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Rusya Savunma Bakanlığı, Ukrayna'nın askeri amaçlı kullandığı liman altyapısı ve gemilere yönelik saldırılarını sürdürdüğünü açıkladı. Odessa açıklarında bir kuru yük gemisi vurulurken, Çornomorsk'ta yakıt tankları İHA ile hedef alındı.

Rusya Savunma Bakanlığı, Ukrayna'nın ordusu için kullandığı liman ve gemilere yönelik saldırıları sürdürdüklerini bildirdi.

Bakanlıktan yapılan açıklamada, Rusya Silahlı Kuvvetlerinin Ukrayna'daki eylemleri hakkında bilgi verildi.

Rus ordusunun, Ukrayna'nın ordusu için kullandığı liman altyapısı ve gemilerine yönelik saldırıları sürdürdüğü belirtilen açıklamada, dün akşam Karadeniz'de Odessa Limanı'nın güneydoğusunda askeri yük taşıyan kuru yük gemisinin vurulduğu kaydedildi.

Açıklamada, bugün de Çornomorsk Limanı'nda yakıt ve yağ tanklarının hedef alındığı aktarılarak, saldırıların insansız hava araçlarıyla (İHA) gerçekleştirildiği bilgisi paylaşıldı.

Kaynak: AA
Furkan Vakfı Başkanı Alparslan Kuytul gözaltına alındı

Oktay Saral "Sıra sende" demişti! Alparslan Kuytul ve eşi gözaltında
Haberler.com
2000

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Sevgilisini darbettiği gerekçesiyle ceza alan Ozan Güven’den yıllar sonra gelen itiraf

Sevgilisini darbetmişti: Ünlü oyuncudan yıllar sonra gelen itiraf
Gözaltındaki Alparslan Kuytul'un 15 Temmuz öncesi Erdoğan için söylediği sözler yeniden gündemde

15 Temmuz öncesi Erdoğan için söylediği sözler yeniden gündemde
Hindistan'da otel yangını: 9 ölü, 6 yaralı

Otelde can pazarı yaşandı! 9 kişi öldü, 6 kişi yaralı
Zaporijya Nükleer Santrali personeline İHA saldırısı: 1 ölü, 17 yaralı

Zaporijya Nükleer Santrali otobüs durağına İHA saldırısı: 1 ölü
MHP lideri Bahçeli: Seçim sistemi yeniden düzenlenmeli

Dengelerini değiştirecek sözler! Bahçeli'den sürpriz seçim çağrısı
İsmail Kartal'dan Asensio sorusuna alaycı gülüş

Bu nasıl tepki hocam? Adını duyunca suratı bu hale geldi
Fas'ın kırmızı bültenle aradığı kadın Avcılar'da yakalandı

Ülkesi kırmızı bültenle arıyordu: Türk polisi bakın nerede yakaladı