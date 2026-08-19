Rusya: Ukrayna limanlarına saldırılar sürüyor
Rusya Savunma Bakanlığı, Ukrayna'nın askeri amaçlı kullandığı liman altyapısı ve gemilere yönelik saldırılarını sürdürdüğünü açıkladı. Odessa açıklarında bir kuru yük gemisi vurulurken, Çornomorsk'ta yakıt tankları İHA ile hedef alındı.
Rusya Savunma Bakanlığı, Ukrayna'nın ordusu için kullandığı liman ve gemilere yönelik saldırıları sürdürdüklerini bildirdi.
Bakanlıktan yapılan açıklamada, Rusya Silahlı Kuvvetlerinin Ukrayna'daki eylemleri hakkında bilgi verildi.
Rus ordusunun, Ukrayna'nın ordusu için kullandığı liman altyapısı ve gemilerine yönelik saldırıları sürdürdüğü belirtilen açıklamada, dün akşam Karadeniz'de Odessa Limanı'nın güneydoğusunda askeri yük taşıyan kuru yük gemisinin vurulduğu kaydedildi.
Açıklamada, bugün de Çornomorsk Limanı'nda yakıt ve yağ tanklarının hedef alındığı aktarılarak, saldırıların insansız hava araçlarıyla (İHA) gerçekleştirildiği bilgisi paylaşıldı.