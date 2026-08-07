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Rusya: Ukrayna liman ve gemilerine saldırılar sürüyor

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Rusya Savunma Bakanlığı, Ukrayna'nın ordu için kullanılan liman ve gemilerine yönelik saldırıları sürdürdüklerini, Yujnıy Limanı'nda yakıt tanklarının vurulduğunu ve Karadeniz'de 2 kuru yük gemisinin hedef alındığını açıkladı.

Rusya Savunma Bakanlığı, Ukrayna'nın ordu için kullanılan liman ve gemilerine yönelik saldırıları sürdürdüklerini bildirdi.

Bakanlıktan yapılan açıklamada, Rusya Silahlı Kuvvetlerinin Ukrayna'daki eylemleriyle ilgili bilgi paylaşıldı.

Rus ordusunun, Ukrayna'nın ordu için kullanılan liman ve gemilerine yönelik saldırıları sürdürdüğü belirtilen açıklamada, gün içinde Yujnıy Limanı'nda yakıt ve yağ tanklarının vurulduğu aktarıldı.

Açıklamada, Karadeniz'de silah taşıyan 2 kuru yük gemisinin hedef alındığı anlatılarak, saldırıların karadan yüksek hassasiyetli silah ve insansız hava araçlarıyla (İHA) düzenlendiği kaydedildi.

Kaynak: AA
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