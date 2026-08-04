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Ukrayna İHA Saldırısı: Moskova'da 5 Ölü

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Ukrayna'nın, Rusya'da Moskova Bölgesi'ne insansız hava aracıyla (İHA) düzenlediği saldırılarda 5 kişinin hayatını kaybettiği bildirildi.

Ukrayna'nın, Rusya'da Moskova Bölgesi'ne insansız hava aracıyla (İHA) düzenlediği saldırılarda 5 kişinin hayatını kaybettiği bildirildi.

Moskova Bölge Valisi Andrey Vorobyev, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, sabah saatlerinde hava savunma sistemlerinin Moskova Bölgesi'nde İHA saldırısını püskürttüğünü belirtti.

Saldırılarda en büyük hasarın Çehov ilçesi civarında meydana geldiğini aktaran Vorobyev, Novoselki sanayi bölgesinde, İHA saldırısı sonucu birkaç yangın çıktığını kaydetti.

En büyük yangının bir depoda çıktığı ve söndürüldüğü bilgisini paylaşan Vorobyev, bir elektrik trafo merkezi ve bir idari binanın da hasar gördüğünü, tüm acil servislerin olay yerinde çalışmalarına devam ettiğini vurguladı.

Ukrayna'nın İHA saldırısında ölü ve yaralılar olduğunu belirten Vorobyev, "İlk belirlemelere göre, 5 kişi öldü, 6 kişi yaralandı. Tüm yaralılara gerekli tıbbi yardım sağlanıyor." ifadelerini kullandı.

Ayrıca, Solnışko köyünde, İHA parçalarının bir eve ve bir araca zarar verdiğini kaydeden Vorobyev, Moskova bölgesindeki Volokolamsk, Klinskiy, Çehov ve Serebryano-Prudskiy yerleşim birimlerinde İHA'ların görüldüğünü, ordunun saldırıları püskürtmeye devam ettiğini aktardı.

Kaynak: AA
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