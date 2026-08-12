Ukrayna İHA Saldırısı: Krasnodar'da 2 Ölü

Rusya'nın Krasnodar Bölge Valisi Veniamin Kondratyev, Ukrayna'nın bölgeye yönelik insansız hava araçlarıyla (İHA) düzenlediği saldırı sonucu 2 kişinin hayatını kaybettiğini bildirdi.

Kondratyev, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, Ukrayna ordusunun Krasnodar bölgesine İHA saldırısı düzenlediğini belirtti.

Bölgedeki Novorossiysk, Anapa, Gelencik ve Temryuk ilçelerindeki sivil altyapı unsurları ile evlerin saldırıya maruz kaldığını kaydeden Kondratyev, vurulan İHA parçalarının düşmesi sonucu 21 ev ve 4 işletmenin hasar gördüğü bilgisini paylaştı.

Olay yerinde acil servis ekiplerinin çalışmalarını sürdürdüğünü aktaran Kondratyev, evlerden tahliye edilenler için geçici konaklama merkezleri oluşturulduğunu ifade etti.

Kondratyev, saldırılar sonucunda ölü ve yaralıların olduğunu bildirerek, "Novorossiysk'te 8 yaşındaki bir çocuk yaşamını yitirdi, bir çocuk dahil 8 kişi yaralandı. Temryuk ilçesindeki Volna köyünde 1 kişi öldü. Anapa'da 2 kişi yaralandı. Gelencik'te de 2 kişi yaralandı." ifadelerini kullandı.

Novorossiysk Belediye Başkanı Andrey Kravçenko da sosyal medya hesabından, şehirde acil durum ilan edildiğini duyurdu.

Rusya Savunma Bakanlığından yapılan açıklamada ise gece Ukrayna'ya ait 502 İHA'nın çeşitli bölgeler ile Karadeniz üzerinde hava savunma sistemlerince yok edildiği bildirildi.

Kaynak: AA