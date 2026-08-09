Belgorod'a İHA Saldırısı: 5 Ölü
Rusya'nın Belgorod bölgesindeki Operasyonel Merkez, Ukrayna'nın insansız hava araçlarıyla (İHA) düzenlediği saldırıda 5 kişinin hayatını kaybettiğini bildirdi.
Rusya'nın Belgorod bölgesindeki Operasyonel Merkez, Ukrayna'nın insansız hava araçlarıyla (İHA) düzenlediği saldırıda 5 kişinin hayatını kaybettiğini bildirdi.
Merkezden yapılan açıklamada, Ukrayna ordusunun Belgorod şehrine İHA saldırısı düzenlediği belirtildi.
Saldırıda kentteki birkaç çok katlı binanın hasar gördüğü kaydedilen açıklamada, enkaz kaldırma çalışmalarının sürdüğü aktarıldı.
Kaynak: AA