Rusya: Ukrayna'nın Rus bölgelerine yönelik İHA saldırıları terör eylemi

Güncelleme:
Rusya Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Mariya Zaharova, Ukrayna ordusunun Rusya'nın Voronej, Kursk, Bryansk ve Belgorod bölgelerine yönelik düzenlediği insansız hava aracı saldırılarını terör eylemi olarak nitelendirerek kınadı. Saldırılarda 1 kişi hayatını kaybetti, 3 kişi yaralandı.

Rusya Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Mariya Zaharova, Ukrayna ordusunun Rus bölgelerine yönelik insansız hava araçlarıyla (İHA) düzenlediği saldırıların "terör eylemi" olduğunu ve bunu kınadıklarını bildirdi.

Zaharova, Ukrayna ordusunun dün Rus bölgeleri Voronej, Kursk, Bryansk ve Belgorod bölgelerine yönelik İHA'larla düzenlediği saldırılara ilişkin yazılı açıklama yaptı.

Söz konusu bölgelere yönelik saldırılarda 33 İHA'nın kullanıldığını ve sivil unsurların hedef alındığını belirten Zaharova, Voronej'de saldırı sonucu çok katlı binalar, evler, okul ve idari binaların hasar gördüğünü, 1 kişinin hayatını kaybettiğini, 3 kişinin de yaralandığını kaydetti.

Zaharova, "Kiev rejimi yeniden suç işleyerek insanlık dışı Nazi özünü gösterdi. Rusya, bu terör eylemini şiddetle kınıyor. Bu ve diğer suçların tüm organizatörleri ile failleri kaçınılmaz olarak cezalandırılacak." ifadelerini kullandı.

Rusya'nın Voronej Bölge Valisi Aleksandr Gusev, Ukrayna ordusunun dün akşam saatlerinde bölgeye yönelik İHA'lar ile saldırı düzenlediğini ve bu saldırıda 1 kişinin yaşamını yitirdiğini, 3 kişinin de yaralandığını bildirmişti.

Kaynak: AA / Dmitri Chirciu - Güncel
