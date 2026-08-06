Bryansk'ta İHA Saldırısı: 2 Ölü, 6 Yaralı

Rusya'nın Bryansk Bölgesi Vali Vekili Yegor Kovalçuk, Ukrayna'nın bölgeye yönelik insansız hava araçlarıyla (İHA) düzenlediği saldırılar sonucu 2 kişinin yaşamını yitirdiğini bildirdi.

Kovalçuk, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, Bryansk bölgesinin çeşitli yerleşim yerlerinin İHA saldırısına maruz kaldığını belirtti.

Saldırının Ukrayna ordusu tarafından düzenlendiğine işaret eden Kovalçuk, saldırılar sonucunda 2 kişinin hayatını kaybettiğini ve 6 kişinin de yaralandığını bildirdi.

Rusya'nın Yaroslavl ve Nijniy Novgorod bölgelerinde, bugün İHA'larla düzenlenen saldırılarda 8 kişinin yaralandığı bildirilmişti.

Kaynak: AA