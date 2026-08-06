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Rusya: Ukrayna'nın 2 gemisini vurduk

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Rusya Savunma Bakanlığı, Ukrayna’nın askeri yük taşıyan 2 gemisini Karadeniz’de vurduklarını bildirdi.

Rusya Savunma Bakanlığı, Ukrayna'nın askeri yük taşıyan 2 gemisini Karadeniz'de vurduklarını bildirdi.

Bakanlıktan yapılan açıklamada, Rus ordusunun Ukrayna'nın gemilerine yönelik saldırıları sürdürdüğü belirtildi.

Karadeniz'de Odessa kentinin güney ve doğusunda dün 2 kuru yük gemisinin vurulduğu kaydedilen açıklamada, bu gemilerin askeri yük taşıdığı ifade edildi.

Açıklamada, saldırıda insansız hava araçlarının (İHA) kullanıldığı aktarıldı.

Kaynak: AA
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