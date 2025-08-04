Rusya, Ukrayna'nın Askeri Havaalanlarına Hipersonik Füze ve İHA Saldırıları Düzenledi

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Rusya Savunma Bakanlığı, Ukrayna'nın askeri havaalanı altyapısına hipersonik füzeler ve insansız hava araçları ile bir saldırı gerçekleştirdiğini açıkladı. Saldırıların hedeflerine ulaştığı ve 120 Ukrayna İHA'sının imha edildiği belirtildi.

Rusya Savunma Bakanlığı, Ukrayna'nın askeri havaalanı altyapısına yönelik hipersonik füzeler ve insansız hava araçları (İHA) ile saldırı düzenlediklerini bildirdi.

Bakanlıktan yapılan açıklamada, Rus ordusunun Ukrayna'ya yönelik eylemlerine dair bilgi verildi.

Ukrayna'daki askeri unsurlara yönelik saldırılara devam edildiği belirtilen açıklamada, "Rusya Silahlı Kuvvetleri, Ukrayna ordusunun askeri havaalanı altyapısına yönelik hipersonik 'Kinjal' füzeler ve İHA'lar ile grup şeklinde saldırı düzenledi." ifadesine yer verildi.

Açıklamada, saldırı hedefine ulaşıldığı ve belirlenen tüm hedeflerin vurulduğu aktarıldı.

Bakanlığın açıklamasında ayrıca, son 24 saatte Ukrayna'ya ait 120 İHA'nın hava savunma sistemleri tarafından imha edildiği kaydedildi.

Kaynak: AA / Dmitri Chirciu - Güncel
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