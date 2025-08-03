Rusya, Ukrayna'nın 96 İHA'sını Düşürdü

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Rusya Savunma Bakanlığı, Ukrayna'ya ait 96 insansız hava aracının hava savunma sistemleri tarafından yok edildiğini açıkladı. Voronej'de 4 kişi yaralandı ve bazı bölgelerde hasar meydana geldi.

Rusya Savunma Bakanlığı, Ukrayna'ya ait 96 insansız hava aracının (İHA) hava savunma sistemleri tarafından vurulduğunu duyurdu.

Bakanlıktan yapılan açıklamada, Ukrayna'nın İHA'larla Rus topraklarına saldırı düzenlediği belirtildi.

Dün yerel saatle 23.30'dan bugün 08.10'a kadar toplam 96 İHA'nın hava savunma sistemlerince yok edildiği kaydedilen açıklamada, bu İHA'ların Voronej, Belgorod, Bryansk, Leningrad, Kursk, Nijniy Novgorod, Krasnodar bölgeleri ile Karadeniz ve ilhak edilen Kırım üzerinde düşürüldüğü ifade edildi.

Voronej'de 4 kişi yaralandı

Rusya'daki Voronej Bölge Valisi Aleksandr Gusev, Telegram kanalından yaptığı açıklamada, bölge üzerinde 25'ten fazla İHA'nın düşürüldüğünü bildirdi.

Saldırı sonucu 4 kişinin yaralandığını kaydeden Gusev, "Bunlardan 3'ü ağır yaralı, tedavileri sürüyor." ifadesini kullandı.

Gusev, saldırıda bazı yerlerde hasar oluştuğunu ancak durumun kontrol altında olduğunu aktardı.

St. Petersburg kentindeki Pulkovo Havalimanı'nda uçakların iniş ve kalkışlarına bir süreliğine kısıtlamalar getirildiği kaydedildi.

Kaynak: AA / Dmitri Chirciu - Güncel
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