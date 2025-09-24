Rusya, Ukrayna'nın 70 İHA'sını Vurdu

Rusya Savunma Bakanlığı, Ukrayna'ya ait 70 insansız hava aracının (İHA), hava savunma sistemleri tarafından çeşitli bölgelerde yok edildiğini bildirdi.

Bakanlıktan yapılan açıklamada, Ukrayna ordusunun İHA'larla Rus topraklarına saldırı düzenlediği kaydedildi.

Dün yerel saatle 23.00'ten 07.00'ye kadar hava savunma sistemlerince 70 İHA'nın imha edildiği belirtilen açıklamada, bunların Belgorod, Kursk, Rostov, Volgograd ile ilhak edilen Kırım ve Karadeniz üzerinde düşürüldüğü aktarıldı.

Diğer yandan Rusya Federal Hava Taşımacılığı Ajansı (Rosaviatsiya), ülkenin bazı şehirlerindeki havalimanlarında uçakların iniş ve kalkışlarına geçici kısıtlamalar getirildiğini duyurdu.

Başkurdistan'da petrol üretim tesisine İHA saldırısı

Rusya'ya bağlı Başkurdistan Cumhuriyeti Başkanı Radiy Habirov, Telegram kanalından yaptığı açıklamada, Başkurdistan'ın Salavat kentinde Rus enerji şirketi Gazprom'a ait petrol üretim tesisine İHA saldırısı düzenlendiğini belirtti.

Olay yerinde yangın çıktığını kaydeden Habirov, "Oluşan hasar boyutunu tespit ediyoruz. Olay yerinde ilgili servis ekipleri, yangın söndürme çalışmalarını sürdürüyor." ifadelerini kullandı.