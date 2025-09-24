Haberler

Rusya, Ukrayna'nın 70 İHA'sını Vurdu

Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Rusya Savunma Bakanlığı, Ukrayna'ya ait 70 insansız hava aracının imha edildiğini açıkladı. Hava savunma sistemleri tarafından gerçekleştirilen operasyonlar sonucunda Belgorod, Kursk, Rostov, Volgograd ve Kırım üzerinde İHA'ların düşürüldüğü bildirildi. Ayrıca, Başkurdistan'daki bir petrol tesisine de İHA saldırısı düzenlendi.

Rusya Savunma Bakanlığı, Ukrayna'ya ait 70 insansız hava aracının (İHA), hava savunma sistemleri tarafından çeşitli bölgelerde yok edildiğini bildirdi.

Bakanlıktan yapılan açıklamada, Ukrayna ordusunun İHA'larla Rus topraklarına saldırı düzenlediği kaydedildi.

Dün yerel saatle 23.00'ten 07.00'ye kadar hava savunma sistemlerince 70 İHA'nın imha edildiği belirtilen açıklamada, bunların Belgorod, Kursk, Rostov, Volgograd ile ilhak edilen Kırım ve Karadeniz üzerinde düşürüldüğü aktarıldı.

Diğer yandan Rusya Federal Hava Taşımacılığı Ajansı (Rosaviatsiya), ülkenin bazı şehirlerindeki havalimanlarında uçakların iniş ve kalkışlarına geçici kısıtlamalar getirildiğini duyurdu.

Başkurdistan'da petrol üretim tesisine İHA saldırısı

Rusya'ya bağlı Başkurdistan Cumhuriyeti Başkanı Radiy Habirov, Telegram kanalından yaptığı açıklamada, Başkurdistan'ın Salavat kentinde Rus enerji şirketi Gazprom'a ait petrol üretim tesisine İHA saldırısı düzenlendiğini belirtti.

Olay yerinde yangın çıktığını kaydeden Habirov, "Oluşan hasar boyutunu tespit ediyoruz. Olay yerinde ilgili servis ekipleri, yangın söndürme çalışmalarını sürdürüyor." ifadelerini kullandı.

Kaynak: AA / Dmitri Chirciu - Güncel
Mahkeme 'durulsun' dedi, CHP İstanbul Kongresi başladı

CHP İstanbul Kongresi'ne dakikalar kala mahkemeden yeni hamle
Semih Şentürk'ten Ali Koç'a bomba sözler: Bir kere aramadı

Fenerbahçe efsanesinden Ali Koç'a bomba sözler: Bir kere aramadı
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Ferhat Göçer ve Ömür Gedik'ten 18 yıllık mutluluğun sırrı

Ünlü çift uzun süreli ilişkinin formülünü açıkladı
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.