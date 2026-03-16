Rusya: Ukrayna'ya ait 155 İHA'yı Moskova dahil çeşitli bölgelerde etkisiz hale getirdik
Rusya Savunma Bakanlığı, Ukrayna'ya ait 155 insansız hava aracının etkisiz hale getirildiğini ve bunlardan 24'ünün Moskova bölgesinde vurulduğunu duyurdu.
Bakanlıktan yapılan açıklamada, Ukrayna ordusunun Rus topraklarına İHA saldırısı düzenlediği belirtildi.
Bugün yerel saatle 08.00'den 20.00'ye kadar 155 İHA'nın hava savunma sistemlerince çeşitli bölgeler üzerinde yok edildiği vurgulanan açıklamada, bunların 24'ünün Moskova bölgesinde düşürüldüğü aktarıldı.
Moskova Belediye Başkanı Sergey Sobyanin, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, vurulan İHA'ların parçalarının düştüğü noktalarda çalışmalar yapıldığını kaydetti.