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Rusya: Ukrayna'nın limanlarına, gemilerine ve lojistik merkezlerine yönelik saldırıları sürdürdük

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Rusya Savunma Bakanlığı, Ukrayna'nın liman, gemi ve lojistik merkezlerine yönelik saldırılarını sürdürdüğünü, Çornomorsk ve Odessa limanlarındaki hedeflerin vurulduğunu açıkladı.

Rusya Savunma Bakanlığı, Ukrayna'nın askeri amaçlarla kullanılan limanlarına, gemilerine ve lojistik merkezlerine yönelik saldırılarını sürdürdüğünü bildirdi.

Bakanlıktan yapılan açıklamada, Rus ordusunun Ukrayna'ya yönelik eylemleri hakkında bilgi paylaşıldı.

Rusya Silahlı Kuvvetlerinin, gün içinde Ukrayna'nın limanlarına, gemilerine ve lojistik merkezlerine yönelik saldırılarını sürdürdüğü belirtilen açıklamada, Çornomorsk Limanı'nda kuru yük gemisinin, askeri yüklerin depolanması için kullanılan lojistik merkez ile yakıt ve yağ tanklarının vurulduğu kaydedildi.

Odessa Limanı'nda askeri yüklerin sevkiyatı ve depolanması için kullanılan altyapı unsurları ile denizde 4 yük gemisi, Odessa kentinde de 3 insansız hava aracı (İHA) deposunun vurulduğu aktarılan açıklamada, saldırıların havadan ve karadan yüksek hassasiyetli silahlar ve İHA'larla gerçekleştirildiği ifade edildi.

Kaynak: AA / Dmitri Chirciu
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