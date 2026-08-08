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Rusya: Ukrayna Limanlarına Saldırılar Sürüyor

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Rusya Savunma Bakanlığı, Ukrayna ordusunun ihtiyaçları doğrultusunda kullanılan liman altyapısı ve deniz araçlarına yönelik saldırıların sürdüğünü ifade etti.

Rusya Savunma Bakanlığı, Ukrayna ordusunun ihtiyaçları doğrultusunda kullanılan liman altyapısı ve deniz araçlarına yönelik saldırıların sürdüğünü ifade etti.

Bakanlıktan yapılan açıklamada, gün içinde havadan fırlatılan yüksek hassasiyetli silahlar ve saldırı tipi insansız hava araçlarıyla çeşitli hedeflerin vurulduğu belirtildi.

Odessa Limanı'nda haberleşme cihazları ve elektronik harp araçlarının bulunduğu askeri depoların hedef alındığı kaydedilen açıklamada, Nikolayev (Mıkolayiv) Limanı'nda askeri teçhizat taşıyan bir kuru yük gemisi ile silah ve askeri malzemelerin bulunduğu bir deponun vurulduğu ifade edildi.

Açıklamada, Karadeniz'de Ukrayna ordusuna askeri malzeme taşıdığı belirtilen bir kuru yük gemisinin de hedef alındığı bilgisi verildi.

Kaynak: AA
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