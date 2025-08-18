Rusya, Ukrayna Hedeflerine Saldırı Düzenledi

Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Rusya, Ukrayna'ya ait füze, mühimmat ve insansız hava aracı depolarına yönelik geniş çaplı saldırılar gerçekleştirdi. Rusya Savunma Bakanlığı, hedeflerin belirli bölgelerdeki Ukrayna silahlı birimleri ve yabancı paralı askerlerin konuşlanma noktaları olduğunu açıkladı.

MOSKOVA, 18 Ağustos (Xinhua) -- Rusya, Ukrayna'ya ait füze, mühimmat ve insansız hava aracı (İHA) depolarına ve askerlerin konuşlanma alanlarına saldırı düzenledi.

Rusya Savunma Bakanlığı'ndan pazar günü yapılan açıklamaya göre saldırılarda, Sapsan operasyonel-taktik füze ve bileşenleri, mühimmat ve uzun menzilli İHA'ların bulunduğu depoların ve 142 bölgedeki Ukrayna silahlı birimlerine ve yabancı paralı askerlere ait geçici konuşlanma noktaları hedef alındı.

Açıklamada Rus hava savunmasının son 24 saatte 4 güdümlü hava bombasını ve 300 İHA'yı düşürdüğü kaydedildi.

Ukrayna Hava Kuvvetleri ise pazar günü yaptığı açıklamada Rusya'nın gece saatlerinde düzenlediği saldırıda bir adet İskender-M balistik füzesi ve 60 silahlı ve yanıltıcı İHA'nın kullanıldığını duyurdu.

Kaynak: Xinhua / Güncel
Fenerbahçe'nin efsane başkanı Ali Şen yoğun bakımda

Fenerbahçe'nin efsane başkanı yoğun bakımda
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Husiler, İsrail'in havalimanını hipersonik füze ile hedef aldı

İsrail'e hipersonik füze şoku! Sığınaklara akın ettiler
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.