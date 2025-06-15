Rusya, Ukrayna'daki Petrol Rafinerisine Saldırı Düzenledi

Rusya Savunma Bakanlığı, Ukrayna'nın Kremençug şehrindeki petrol rafinerisine yüksek hassasiyetli silah ve insansız hava araçları (İHA) ile saldırı düzenlediklerini bildirdi.

Bakanlıktan yapılan açıklamada, Rus ordusunun Ukrayna'ya yönelik eylemlerine dair bilgi paylaşıldı.

Ukrayna'daki unsurlara yönelik saldırılara devam edildiği belirtilen açıklamada, şunlar kaydedildi:

"Rusya Silahlı Kuvvetleri, gece Poltava bölgesinin Kremençug kentinde, Donbass'taki Ukrayna Silahlı Kuvvetleri birliklerine yakıt sağlayan petrol rafinerisine yönelik havadan ve denizden yüksek hassasiyetli silah ve İHA'lar ile grup şeklinde saldırı düzenledi. Saldırı hedefine ulaştı ve belirlenen unsurlar vuruldu."