Rusya, Ukrayna'da Üç Yerleşim Birimini Ele Geçirdi
Rusya Savunma Bakanlığı, Harkiv, Dnipropetrovsk ve Donetsk bölgelerinde 3 yerleşim birimini kontrol altına aldıklarını açıkladı. Ayrıca, 36 Ukrayna insansız hava aracının etkisiz hale getirildiği belirtildi.
Rusya Savunma Bakanlığı, Ukrayna'daki Harkiv, Dnipropetrovsk ve Donetsk bölgelerinde 3 yerleşim birimini ele geçirdiklerini bildirdi.
Bakanlıktan yapılan açıklamada, Rus ordusunun Ukrayna'daki eylemleriyle ilgili bilgi verildi.
Ukrayna'daki 3 yerleşim biriminde kontrolün ele geçirildiği kaydedilen açıklamada, "Birliklerimiz, Harkiv bölgesinde Dvureçanskoye, Dnipropetrovsk bölgesinde Gay, Donetsk Halk Cumhuriyeti'nde Platonovka yerleşim birimlerini kurtardı." ifadesi kullanıldı.
Açıklamada ayrıca Ukrayna'ya ait 36 insansız hava aracının (İHA) hava savunma sistemlerince çeşitli Rus bölgeleri üzerinde etkisiz hale getirildiği belirtildi.
Rusya Savunma Bakanlığı, dün Zaporijya bölgesinde Rovnopolye ve Malaya Tokmaçka yerleşim birimlerini ele geçirdiklerini duyurmuştu.