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Rusya: Sumi ve Zaporijya'da iki yerleşim ele geçirildi

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Rusya Savunma Bakanlığı, Sumi bölgesindeki Pisarevka ve Zaporijya bölgesindeki Nejenka yerleşimlerini kontrol altına aldıklarını açıkladı. Son iki günde Donetsk'teki Annovka ile birlikte toplam üç yerleşim ele geçirildi.

Rusya Savunma Bakanlığı, Sumi ve Zaporijya bölgelerinde birer yerleşim birimini ele geçirdiklerini duyurdu.

Bakanlıktan yapılan açıklamada, Rus ordusunun Ukrayna'daki cephenin tüm yönlerinde ilerleme kaydettiği belirtildi.

Açıklamada, "Kuzey ve Doğu askeri kuvvetlerine bağlı birlikler, Sumi bölgesindeki Pisarevka ile Zaporijya bölgesindeki Nejenka yerleşim yerlerini kurtardı." ifadesi yer aldı.

Bakanlık, dün, Donetsk bölgesinde Annovka yerleşim yerini ele geçirdiklerini bildirmişti.

Kaynak: AA
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