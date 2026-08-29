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Rusya: Ukrayna'da 3 yerleşim birimi ele geçirildi

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Rusya Savunma Bakanlığı, Ukrayna'da Sumi ve Donetsk bölgelerinde 3 yerleşim birimini ele geçirdiklerini duyurdu.

Rusya Savunma Bakanlığı, Ukrayna'da Sumi ve Donetsk bölgelerinde 3 yerleşim birimini ele geçirdiklerini duyurdu.

Bakanlıktan yapılan açıklamada, Rus ordusunun Ukrayna'da cephenin tüm yönlerinde ilerleme kaydettiği belirtildi.

Açıklamada, "Kuzey ve Merkez askeri kuvvetlerine bağlı birlikler, Sumi bölgesindeki Hrapovşçina ile Donetsk Halk Cumhuriyeti'nin Rubejnoye ve Novoandreyevka yerleşim yerlerini kurtardı." ifadesine yer verildi.

Kaynak: AA
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