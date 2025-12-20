Rusya Savunma Bakanlığı, Ukrayna'da Sumi ve Donetsk bölgelerinde 2 yerleşim yerini ele geçirdiklerini duyurdu.

Bakanlıktan yapılan açıklamada, Rus ordusunun Ukrayna'daki eylemlerine ilişkin bilgi verildi.

Açıklamada, Ukrayna'da 2 yerleşim yerinin Rus güçlerince ele geçirildiği belirtilerek, "Kuzey askeri grubu birlikleri, kararlı eylemleri sonucunda Sumi bölgesinde Vısokoye yerleşim yerini kurtardı. Merkez askeri grubu birlikleri de Donetsk Halk Cumhuriyeti'nin Svetloye yerleşim birimini kurtararak Dimitrov (Mirnograd) kentinde kuşatılan Ukraynalı askerleri etkisiz hale getirmeye devam etti." ifadeleri yer aldı.

Ayrıca açıklamada, gece Ukrayna'ya ait 27 insansız hava aracının hava savunma sistemlerince Rusya'nın Belgorod, Voronej, Kursk, Lipetsk ve Bryansk bölgeleri ile Azak Denizi üzerinde yok edildiği bilgisi paylaşıldı.