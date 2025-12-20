Haberler

Rusya: Ukrayna'da Sumi ve Donetsk bölgelerinde 2 yerleşim yerini ele geçirdik

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Rusya Savunma Bakanlığı, Sumi ve Donetsk bölgelerinde iki yerleşim yerinin ele geçirildiğini duyurdu. Açıklamada, Rus ordusunun eylemleri ve hava savunma sisteminin Ukrayna'ya ait insansız hava araçlarını yok ettiği belirtildi.

Rusya Savunma Bakanlığı, Ukrayna'da Sumi ve Donetsk bölgelerinde 2 yerleşim yerini ele geçirdiklerini duyurdu.

Bakanlıktan yapılan açıklamada, Rus ordusunun Ukrayna'daki eylemlerine ilişkin bilgi verildi.

Açıklamada, Ukrayna'da 2 yerleşim yerinin Rus güçlerince ele geçirildiği belirtilerek, "Kuzey askeri grubu birlikleri, kararlı eylemleri sonucunda Sumi bölgesinde Vısokoye yerleşim yerini kurtardı. Merkez askeri grubu birlikleri de Donetsk Halk Cumhuriyeti'nin Svetloye yerleşim birimini kurtararak Dimitrov (Mirnograd) kentinde kuşatılan Ukraynalı askerleri etkisiz hale getirmeye devam etti." ifadeleri yer aldı.

Ayrıca açıklamada, gece Ukrayna'ya ait 27 insansız hava aracının hava savunma sistemlerince Rusya'nın Belgorod, Voronej, Kursk, Lipetsk ve Bryansk bölgeleri ile Azak Denizi üzerinde yok edildiği bilgisi paylaşıldı.

Kaynak: AA / Dmitri Chirciu - Güncel
Sadettin Saran serbest bırakıldı

İfadeye çağrılan Sadettin Saran için karar
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

UEFA'dan Galatasaray'a ceza

UEFA'dan Galatasaray'a çifte ceza
Kocasının marketten aldıklarını görünce çemkiren kadına büyük tepki var

Kocasının aldıklarını görünce çemkiren kadına büyük tepki var
Mehmet Akif Ersoy'un eski eşi Pınar Erbaş sessizliğini bozdu: Gücüm tükendi

Mehmet Akif Ersoy'un eski eşi Pınar Erbaş sessizliğini bozdu: Tükendim
Biri bu rezalete dur desin: Yayını izleyenler Bakan Yerlikaya'yı etiketledi

Rezilliğe bakın: Yayını izleyenler Bakan Yerlikaya'yı etiketledi
UEFA'dan Galatasaray'a ceza

UEFA'dan Galatasaray'a çifte ceza
Yakalama kararı çıkarılan dünyaca ünlü Türk fotoğrafçı Mert Alaş kimdir? 'Madonna'yı soyan Türk'

"Madonna'yı soyan Türk" de soruşturmada! Her yerde aranıyor
2.5 saat ifade veren Sadettin Saran'a yöneltilen suçlamalar

İşte 2.5 saat ifade veren Sadettin Saran'a yöneltilen suçlamalar
Hande Sarıoğlu açtı ağzını yumdu gözünü: İki cihanda elim yakanda Akif, anlatacaksın!

Hande Sarıoğlu ateş püskürdü: İki cihanda elim yakanda Akif!
Desteklediği takımın maçını izlemeye gitti, sinirlerine hakim olamamanın bedelini ağır ödedi

Maç izlemeye gitti, sinirlerine hakim olamamanın bedelini ağır ödedi
Kadıköy'de dehşet: 2 kişi ölü bulundu, bir not bırakmışlar

Kadıköy'de dehşet: 2 kişi ölü bulundu, bir not bırakmışlar
TasteAtlas, Dünyanın En İyi Sakatat Yemeklerini Açıkladı: Türkiye'den İki Lezzet İlk 10'da

Dünyanın En İyi 10 Sakatat Yemeği Arasına 2 Türk Lezzeti Girdi
Boğaz'a böyle açıldı, düştüğü not hayli manidar: Peçeliyiz diye...

Boğaz'a böyle açıldı, düştüğü not hayli manidar: Peçeliyiz diye...
'Dilek' artık bambaşka biri! Taytıyla asansörde poz verince herkes aynı yorumu yaptı

'Dilek' artık bambaşka biri! Taytıyla asansörde poz verdi
title