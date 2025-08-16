Rusya, Ukrayna'da iki yerleşim yerini ele geçirdi

Rusya Savunma Bakanlığı, Ukrayna'nın iki yerleşim biriminin Rus ordusu tarafından ele geçirildiğini açıkladı. Yapılan açıklamada, "Batı ve Doğu askeri gruplara bağlı birlikler, kararlı ve aktif eylemleri sonucunda Dnepropetrovsk bölgesinde Voronoye, Donetsk Halk Cumhuriyeti'nin de Kolodezi yerleşim birimlerini kurtardı" denildi.

Rusya Devleti Başkanı Vladimir Putin ile ABD Başkanı Donald Trump arasındaki görüşmeden ateşkes çıkmazken; Rusya-Ukrayna savaş bölgesinden yeni haberler geldi.

RUSYA İKİ YERLEŞİM BÖLGESİNİ ELE GEÇİRDİ

Rusya Savunma Bakanlığı,Rusya Silahlı Kuvvetlerinin Ukrayna'daki faaliyetleri hakkında güncel bilgi paylaşıldı. Rus güçlerinin Ukrayna'daki cephede ilerlediği kaydedilen açıklamada, "Batı ve Doğu askeri gruplara bağlı birlikler, kararlı ve aktif eylemleri sonucunda Dnepropetrovsk bölgesinde Voronoye, Donetsk Halk Cumhuriyeti'nin de Kolodezi yerleşim birimlerini kurtardı." ifadesi kullanıldı.

"UKRAYNA'YA AİT 169 İHA VURULDU"

Açıklamada ayrıca, son 24 saatte Ukrayna'ya ait 169 insansız hava aracının (İHA) Rus hava savunma sistemlerince vurulduğu belirtildi.

NE OLMUŞTU?

Rusya Savunma Bakanlığı, 9-15 Ağustos tarihlerinde Donetsk bölgesinde 7 yerleşim yerini ele geçirdiklerini duyurmuştu.

Kaynak: AA / Dmitri Chirciu - Güncel
