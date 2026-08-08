Rusya, Harkiv'de İvanovka'yı ele geçirdi
Rusya Savunma Bakanlığı, Ukrayna'nın Harkiv bölgesindeki İvanovka yerleşim biriminin kontrolünü ele geçirdiklerini bildirdi.
Rusya Savunma Bakanlığı, Ukrayna'nın Harkiv bölgesindeki İvanovka yerleşim biriminin kontrolünü ele geçirdiklerini bildirdi.
Bakanlıktan yapılan açıklamada, Rusya Silahlı Kuvvetlerinin Ukrayna'daki faaliyetlerine dair bilgi paylaşıldı.
Rus güçlerinin Ukrayna'daki cephe hattının tüm yönlerinde ilerleme kaydettiği belirtilen açıklamada, "Kuzey askeri grubu birlikleri, Harkiv bölgesindeki İvanovka yerleşim yeri üzerinde kontrol sağladı." ifadesi kullanıldı.
Kaynak: AA