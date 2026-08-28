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Rusya: 9 gemi vuruldu, 7 yerleşim ele geçirildi

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Rusya Savunma Bakanlığı, bir haftada Ukrayna'da askeri amaçla kullanılan 9 geminin vurulduğunu, 7 yerleşim yerinin ele geçirildiğini bildirdi.

Rusya Savunma Bakanlığı, bir haftada Ukrayna'da askeri amaçla kullanılan 9 geminin vurulduğunu, 7 yerleşim yerinin ele geçirildiğini bildirdi.

Bakanlıktan yapılan açıklamada, Rusya Silahlı Kuvvetlerinin 22-28 Ağustos'ta Ukrayna'daki eylemleriyle ilgili bilgi paylaşıldı.

Rus ordusunun bu tarihlerde Ukrayna'nın askeri tesislerine, limanlarına ve gemilerine yönelik saldırılar düzenlediği belirtilen açıklamada, "Hafta içinde Ukrayna ordusu için kullanılan 6'sı kuru yük gemisi, 2'si tanker ve 1'i devriye botu olmak üzere toplam 9 gemi vuruldu." ifadesi kullanıldı.

Ukrayna'da 7 yerleşim birimi ele geçirildi

Bakanlığın açıklamasında ayrıca, Rus ordusunun, Ukrayna'daki cephenin tüm yönlerinde ilerleme kaydettiği aktarıldı.

Ukrayna'da son bir haftada 7 yerleşim yerinin Rus güçlerince ele geçirildiği bildirilen açıklamada, "Sumi bölgesindeki Perşe Travnya ve Pisarevka, Zaporijya bölgesinde Dolinka, Nejenka ve Şevçenkovskoye ile Donetsk Halk Cumhuriyeti'nin Annovka ve Kuçerov Yar yerleşim birimleri kurtarıldı." ifadesine yer verildi.

Açıklamada, bu süreçte 80 güdümlü hava bombası, ABD üretimi 15 HIMARS çok namlulu roketatar füzesi, 14 "Flamingo" uzun menzilli seyir füzesi ile 6 bine yakın insansız hava aracının (İHA) hava savunma sistemlerince yok edildiği kaydedildi.

Kaynak: AA
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