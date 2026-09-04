Rusya'dan Ukrayna'ya Yeni Saldırı: Lojistik ve Limanlar Vuruldu

Rusya Savunma Bakanlığı, Ukrayna'da askeri amaçla kullanılan bir lojistik merkezi ile limanlar ve gemileri vurduklarını bildirdi.

Bakanlıktan yapılan açıklamada, Rus ordusunun Ukrayna'daki hedeflere havadan yüksek hassasiyetli silah ve insansız hava araçları (İHA) ile saldırı düzenlediği belirtildi.

Kiev bölgesinde, askeri ürünlerin depolanması ve sevkiyatı için kullanılan bir lojistik merkezinin gece saatlerinde vurulduğu kaydedilen açıklamada, Yujnıy ve Çornomorsk limanlarında askeri yük taşıyan 2 gemi ile askeri depo ve terminalin hedef alındığı aktarıldı.

Açıklamada ayrıca, Odessa bölgesinin Mirnoye yerleşim birimindeki "Novoodesskaya" trafo merkezinin de vurulduğu kaydedildi.

Kaynak: AA