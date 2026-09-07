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Rusya Ukrayna Limanlarını Vurdu

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Rusya Savunma Bakanlığı, Ukrayna'da askeri amaçla kullanılan gemi, tesis ve devriye botunu vurduklarını bildirdi.

Rusya Savunma Bakanlığı, Ukrayna'da askeri amaçla kullanılan gemi, tesis ve devriye botunu vurduklarını bildirdi.

Bakanlıktan yapılan açıklamada, Rus ordusunun Ukrayna'daki eylemlerine dair bilgi paylaşıldı.

Çornomorsk Limanı'nda askeri yük taşıyan geminin dün hedef alındığı aktarılan açıklamada, "Bugün de İzmail Limanı'nda yükleme tesisi ile Karadeniz'de devriye botu vuruldu." denildi.

Açıklamada, saldırılarda insansız hava araçlarının (İHA) kullanıldığı belirtildi.

Kaynak: AA
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