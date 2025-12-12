Haberler

Adım adım ilerliyorlar! 8 yerleşim yerini ele geçirdiler

Adım adım ilerliyorlar! 8 yerleşim yerini ele geçirdiler
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Rusya Savunma Bakanlığı, 6-12 Aralık tarihleri arasında Harkiv, Dnipropetrovsk, Zaporijya ve Donetsk bölgelerinde 8 yerleşim birimini ele geçirdiğini açıkladı.

  • Rusya Savunma Bakanlığı, 6-12 Aralık tarihleri arasında Ukrayna'nın Harkiv, Dnipropetrovsk, Zaporijya ve Donetsk bölgelerindeki 8 yerleşim birimini ele geçirdiğini açıkladı.
  • Rusya Savunma Bakanlığı, savaşın başlangıcından bu yana Ukrayna ordusuna ait 669 uçak, 283 helikopter, 102 binden fazla İHA, 639 hava savunma füze sistemi, 26 bin 506 tank ve zırhlı araç, 1630 çok namlulu roketatar, 31 bin 875'ten fazla obüs ve havan topu ile 49 bine yakın özel askeri aracın imha edildiğini bildirdi.

Rusya Savunma Bakanlığı, bir haftada Ukrayna'daki Harkiv, Dnipropetrovsk, Zaporijya ve Donetsk bölgelerindeki 8 yerleşim birimini ele geçirdiklerini bildirdi.

Bakanlıktan Rusya Silahlı Kuvvetlerinin 6-12 Aralık'ta Ukrayna'daki faaliyetlerine ilişkin yazılı açıklama yapıldı.

8 YERLEŞİM YERİ EL DEĞİŞTİRDİ

Son bir haftada Ukrayna'da 8 yerleşim yerinin Rus ordusunca ele geçirildiği kaydedilen açıklamada, "Harkiv bölgesindeki Liman, Kurilovka, Kuçerovka, Dnipropetrovsk bölgesindeki Ostapovskoye, Zaporijya bölgesindeki Novodanilovka, Donetsk Halk Cumhuriyeti'nin Rovnoye, Seversk ve Çervonoye yerleşim birimleri kurtarıldı." ifadesine yer verildi.

BİLANÇOYU DA AÇIKLADILAR

Bakanlığın açıklamasında ayrıca, savaşın başlangıcından bu yana Ukrayna ordusuna ait 669 uçak, 283 helikopter, 102 binin üzerinde İHA, 639 hava savunma füze sistemi, 26 bin 506 tank ve zırhlı araç, 1630 çok namlulu roketatar, 31 bin 875 fazla obüs ve havan topu ile 49 bine yakın özel askeri aracın imha edildiği belirtildi.

Kaynak: AA / Dmitri Chirciu - Güncel
Karadeniz'de 4.1, Akdeniz'de 4.2 büyüklüğünde deprem

İki denizimizde dakikalar içinde peş peşe depremler
Rusya, Ukrayna'nın Odessa kentine saldırı düzenledi, Türk gemisi isabet aldı

Karadeniz'de gerilim tırmanıyor! Rusya, Türk yük gemisini vurdu
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Bolu Belediye Başkanı Özcan, Kabe'den video mesaj paylaştı

Kutsal topraklardan bu videoyu paylaştı
Temizlik yaparken ağacın dibinde içi dolar dolu paket buldu

Ağacın dibinde buldu, tam çöpe atacakken içinden dolarlar fışkırdı
Ela Rümeysa Cebeci'den Mehmet Akif Ersoy iddiasına yanıt

Ela Rümeysa Cebeci'den Mehmet Akif Ersoy iddiasına yanıt
Meclis'teki taciz skandalı büyüyor! 4 aşçı gözaltında

Meclis'teki taciz skandalı büyüyor! Gözaltı sayısı arttı
Bolu Belediye Başkanı Özcan, Kabe'den video mesaj paylaştı

Kutsal topraklardan bu videoyu paylaştı
Dehşete düşüren görüntü: İki kardeşi gözünü kırpmadan öldürdü

İki kardeşi gözünü kırpmadan öldürdü
Mustafa Sarıgül'ün gelini Revna'dan dudak uçuklatan talep

Sarıgül'ün gelininin milyarlık talebi ağızları açık bıraktı
Kayseri'de bir kadını öldüren zanlı, boşanma aşamasındaki karısının evinin kapısını baltayla kırmaya çalışmış

Eşi başkasını katledince kurtulmuştu! Vahşetten bir detay kan dondurdu
Görüntüler tarihi çarşıdan! Turist taklidi yapınca ikram yağdı

Tepki çeken uygulama! Turist taklidi yapınca ikram yağdı
THY'nin 50 yıl önce düşen 'Bursa' uçağının sırrı çözülüyor

50 yıllık gizem çözüldü mü? Düşen uçağın enkazına Youtuber ulaştı
Ersoy'un 'Çok net bir siyasi operasyon' ifadesi AK Partili ismi küplere bindirdi

Hakimlik ifadesinde sarf ettiği cümle AK Partili ismi küplere bindirdi
Evrim Akın programdan çıkartıldı! Bakın yeni sunucu kim oldu

Evrim Akın programdan çıkartıldı! Bakın yeni sunucu kim oldu
Bir ilkin yaşandığı asgari ücret pazarlığında birinci tur sona erdi

Bir ilkin yaşandığı asgari ücret pazarlığında birinci tur sona erdi
title