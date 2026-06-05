Haberler

Rusya: Ukrayna, Avrupa çapında nükleer felaket yaratma derdinde

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Rusya Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Zaharova, Ukrayna'nın Avrupa çapında nükleer felaket yaratma derdinde olduğunu belirterek uluslararası toplumu tehdidi ciddiye almaya çağırdı.

Rusya Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Mariya Zaharova, Ukrayna'nın Avrupa çapında nükleer felaket yaratma derdinde olduğunu belirterek "Uluslararası toplum için Ukrayna'dan kaynaklanan nükleer tehdidi ciddiye alma zamanı geldi. Bu tehdit kararlı şekilde bastırılmalı." dedi.

Zaharova, Rusya'nın kontrolündeki Zaporijya Nükleer Güç Santrali'ndeki (NGS) durumla ilgili yazılı açıklama yaptı.

Santral yakınlarındaki cephe hattında "yerel ateşkesin" yürürlüğe girdiğine dikkati çeken Zaharova, Ukrayna ordusunun ateşkes kapsamında mayın temizleme çalışmaları yapan Rus askerlerine yönelik insansız hava aracı (İHA) saldırısı düzenlediğini belirtti.

"Bu saldırının, Ukrayna'nın güvenlik garantilerinin değer taşımadığını gösterdiğini" vurgulayan Zaharova, Ukrayna'nın daha önce de Zaporijya NGS'ye saldırılar düzenlediğini anımsattı.

Zaharova, "Kiev'in Avrupa çapında nükleer felaket yaratma derdinde olduğu aşikar. (Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir) Zelenskiy'nin Batılı sponsorları, Ukrayna'yı Rusya'ya karşı kışkırtarak ve savaşa sürükleyerek, Kiev çetesini durdurmak istemiyor. Onlar, Kiev'in Avrupa'nın en büyük nükleer santraline yönelik provokasyonlarına göz yumuyor, bunları teşvik ediyor." değerlendirmesinde bulundu.

Ukrayna içinde nükleer silaha sahip olma yönünde çağrılar yapıldığını belirten Zaharova, "Ukrayna'nın nükleer silah üretmeye hazır olduğu iddia ediliyor. Uluslararası toplum için Ukrayna'dan kaynaklanan nükleer tehdidi ciddiye alma zamanı geldi. Bu tehdit kararlı şekilde bastırılmalı. Ukrayna nükleer silaha sahip olmamalı. Bu konuda iki farklı görüş olamaz." ifadelerini kullandı.

Kaynak: AA / Dmitri Chirciu
Karadeniz’de Türk balıkçı teknesine saldırı: 1 kişi hayatını kaybetti, 4 kişi yaralandı

Karadeniz’de Türk balıkçı teknesine saldırı! Ölü ve yaralılar var
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Erman Toroğlu'nun aylık geliri dudak uçuklattı

Erman Toroğlu'nun aylık geliri dudak uçuklattı
Sevdiğim Sensin dizisinde bayıltan öpücük

Türk televizyonları bunu da gördü
Narin Güran ve Nevzat Bahtiyar'ın akrabaları arasında kavga: 6 yaralı

Narin ve katilinin akrabaları arasında kavga
Ünlü isimlerin uyuşturucu test sonucu belli oldu! Serenay Sarıkaya, Blok3, Feyza Civelek...

Test sonuçları belli oldu! Serenay Sarıkaya, Blok3, Feyza Civelek...
Cumhurbaşkanı Erdoğan duyurdu: Ziraat, Vakıf ve Halk Katılım birleşiyor

Cumhurbaşkanı Erdoğan duyurdu: Üç katılım bankası birleşiyor
Sahra Çölü'nde kamyon arızalandı, en az 50 kişi susuzluktan öldü

Çölde arızalanan kamyon 50 kişiye mezar oldu
Oğlunu öldüren emekli polisin ifadesi ortaya çıktı: Bir an gözüm karardı

Oğlunu öldüren emekli polisin ifadesi ortaya çıktı