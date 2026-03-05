Ukrayna: Rus ordusu, mısır yüklü sivil bir gemiye saldırı düzenledi

Ukrayna Deniz Kuvvetleri, Rusya'nın, Karadeniz'de Ukrayna açıklarında mısır taşıyan sivil bir gemiye yönelik insansız hava aracıyla (İHA) saldırı düzenlediğini bildirdi.

Deniz Kuvvetlerine ait sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, Rus ordusunun, Karadeniz'de Ukrayna açıklarında Panama bandıralı sivil yük gemisine İHA ile saldırdığı belirtildi.

Odessa'daki Çernomorsk Limanı'ndan çıkan ve mısır yüklü "BULL" adlı gemiye yönelik saldırının 4 Mart tarihinde yerel saat 19.20 sularında gerçekleştirildiği aktarılan açıklamada, "Saldırı sonucunda mürettebattan bir kişi yaralandı." ifadesi kullanıldı.

Açıklamada, "Limandan ayrılan gemi, İstanbul Boğazı'na doğru ilerliyordu. Ukrayna Deniz Kuvvetlerine ait botlar, olay yerine yardım sağlamak için derhal gönderildi. Ama geminin kaptanı yardım istemedi ve yaralıyı tahliye etmeyi reddetti. Kuru yük gemisi belirli bir rota üzerinde hareket etmeye devam etti." ifadeleri kullanıldı.