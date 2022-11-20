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Rusya Türk Silahlı Kuvvetleri'ne Suriye'de hava sahasını açtı, jetlerimiz teröristleri bombaladı

Güncel Haberler

Rusya Türk Silahlı Kuvvetleri'ne Suriye'de hava sahasını açtı, jetlerimiz teröristleri bombaladı

Türk Silahlı Kuvvetleri'nin Suriye ve Irak'ın kuzeyine düzenlediği operasyondan detaylar gelmeye başladı. Buna göre Rusya'nın kontrolündeki Suriye hava sahasının Türkiye'ye açıldığı öğrenildi.

Türk Silahlı Kuvvetleri bu gece saatlerinde Suriye ve Irak'ın kuzeyindeki YPG/PKK unsurlarına yönelik hava operasyonu başlattı. Operasyondan yeni ayrıntılar da gelmeye başladı.

SURİYE HAVA SAHASI TÜRK JETLERİNE AÇILDI

Edinilen bilgilere göre; Rusya'nın kontrolünde olan Suriye hava sahası Türk jetlerine açıldı. Suriye hava sahasını kullanan Türk jetleri ve SİHA'lar terör örgütünün üzerine bomba yağdırdı.

Barış Yahya Çinçin
Barış Yahya Çinçin
Gündem Editörü Haberler.com - Güncel

Türkiye Rusya Güncel Haberler

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