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Rusya'da Tümen'e İHA Saldırısı: Sanayi Tesisi Yangını

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Rusya'nın Tümen bölgesindeki bir sanayi tesisinde, insansız hava araçlarıyla (İHA) düzenlenen saldırı sonucu yangın çıktığı bildirildi.

Rusya'nın Tümen bölgesindeki bir sanayi tesisinde, insansız hava araçlarıyla (İHA) düzenlenen saldırı sonucu yangın çıktığı bildirildi.

Tümen Valisi Aleksandr Moor, yaptığı yazılı açıklamada, bölgeye yoğun İHA saldırısının düzenlendiğini belirtti.

Saldırı nedeniyle bölgedeki bir sanayi tesisinde yangın çıktığını aktaran Moor, acil durum ekiplerinin olay yerinde çalışmalarını sürdürdüğünü dile getirdi.

Moor, İHA'lara, enkazlarına ve saldırıların sonuçlarına ilişkin görüntü ve fotoğrafların internette paylaşılmasının kanunen yasak olduğunu kaydetti.

Rusya'ya bağlı Tataristan Cumhuriyeti'ne yönelik bugünkü bir başka İHA saldırısında da bölgedeki sanayi tesisinde yangın çıkmıştı.

Kaynak: AA
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