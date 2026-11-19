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Rusya Savunma Bakanlığı, Ukrayna'nın enerji ve liman altyapı tesislerine saldırı düzenlediklerini bildirdi.

Bakanlıktan yapılan açıklamada, Rusya Silahlı Kuvvetlerinin Ukrayna'daki eylemlerine dair bilgi paylaşıldı.

Rus ordusunun, gece Ukrayna'nın enerji ve liman altyapı tesislerine saldırı düzenlediği kaydedilen açıklamada, "Odessa bölgesinde liman ve lojistik merkezlerinin çalışmasını sağlayan 2 trafo merkezi, Çornomorsk Limanı'nda yakıt ürünlerinin depolanması için kullanılan altyapı tesisleri ile denizde askeri yük taşıyan bir gemi vuruldu." ifadesi kullanıldı.

Sumi kentinde de bir trafo merkezinin hedef alındığı belirtilen açıklamada, saldırılarda insansız hava araçlarının (İHA) kullanıldığı aktarıldı.

Açıklamada ayrıca, gece Ukrayna'ya ait 53 İHA'nın hava savunma sistemlerince imha edildiği vurgulandı.

Kaynak: AA