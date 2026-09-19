Rusya Savunma Bakanlığı, Ukrayna'da askeri lojistik merkez, köprü ve gemileri vurdu

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Rusya Savunma Bakanlığı, Ukrayna'da askeri amaçla kullanılan bir lojistik merkezi, köprü ve gemileri vurduklarını bildirdi.

Bakanlıktan yapılan açıklamada, Rus ordusunun Ukrayna'daki hedeflere yönelik insansız hava araçları (İHA) ile saldırılarını sürdürdüğü belirtildi.

Açıklamada, şu ifadelere yer verildi:

"Kiev bölgesinde Avrupa ülkelerinden gelen askeri yüklerin depolanması ve dağıtımı için kullanılan Kopılov gümrük ve lojistik merkezinin yanı sıra Odessa bölgesinde Dinyester Nehri'nde Romanya'dan askeri yüklerin sevkiyatı için kullanılan Duba Köprüsü, Çornomorsk Limanı'nda askeri yükler taşıyan gemi, Odessa Limanı'na geçiş yapan 2 gemi vuruldu."

Kaynak: AA