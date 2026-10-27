Rusya, Kiev'de İHA üreten askeri tesisleri vurdu

Rusya, Kiev'de İHA üreten askeri tesisleri vurduGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Rusya Savunma Bakanlığı, Ukrayna'da askeri sanayi tesisleri, köprü, lojistik merkezi ve bir geminin hedef alındığını açıkladı. Başkent Kiev'de insansız hava araçları (İHA) üretilen tesisler ile askeri sevkiyatlarda kullanılan bir köprünün vurulduğunu bildiren Bakanlık, Harkiv bölgesindeki lojistik terminali ve Çornomorsk Limanı'na askeri yük taşıyan bir geminin de saldırıya uğradığını duyurdu.
Rusya Savunma Bakanlığı, Ukrayna'ya yönelik askeri operasyonların sürdüğünü belirterek gece saatlerinde gerçekleştirilen saldırılara ilişkin açıklama yaptı.
Bakanlık, başkent Kiev'de insansız hava araçları üreten askeri sanayi tesislerinin hedef alındığını bildirdi. Açıklamada, askeri yüklerin taşınmasında kullanıldığı belirtilen Güney (Yujniy) Köprüsü'nün de vurulduğu ifade edildi.
HARKİV'DEKİ LOJİSTİK TERMİNALİNE SALDIRI
Rusya Savunma Bakanlığı, Harkiv bölgesinde askeri amaçlarla kullanıldığını öne sürdüğü "Bölgesel Lojistik Merkezi" şirketine ait boşaltma ve gümrük terminalinin de saldırıların hedefleri arasında bulunduğunu açıkladı.
Bakanlık, söz konusu tesisin askeri lojistik faaliyetlerinde kullanıldığını belirterek terminalin vurulduğunu duyurdu.
ÇORNOMORSK LİMANI'NA GİDEN GEMİ VURULDU
Açıklamada, Ukrayna'nın Çornomorsk Limanı'na askeri yük taşıdığı belirtilen bir geminin de hedef alındığı kaydedildi.
Rusya Savunma Bakanlığı, geminin taşıdığı yükün ayrıntılarına ve saldırının yol açtığı hasara ilişkin bilgi vermedi.
YÜKSEK HASSASİYETLİ SİLAHLAR VE İHA'LAR KULLANILDI
Rusya Savunma Bakanlığı, saldırılarda karadan fırlatılan yüksek hassasiyetli silahlar ile insansız hava araçlarının kullanıldığını bildirdi.
Bakanlığın açıklamasında, hedef alınan tesislerdeki hasarın boyutuna ve olası can kayıplarına ilişkin ayrıntı paylaşılmadı. Rusya'nın vurulduğunu duyurduğu hedeflere ilişkin bilgiler bağımsız kaynaklarca henüz doğrulanmadı.