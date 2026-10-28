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Rusya Savunma Bakanlığı, Harkiv ve Volın'da İHA saldırılarını sürdürdüğünü bildirdi

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Rusya Savunma Bakanlığı, Harkiv ve Volın'daki lojistik merkez ve enerji tesislerine İHA saldırısı düzenlediğini bildirdi. Açıklamada Lutsk ve Kovel'deki trafo merkezleri ile Çernomorsk Limanı'na seyreden bir kuru yük gemisinin de vurulduğu belirtildi.

Rusya Savunma Bakanlığı, Ukrayna'nın Harkiv ve Volın bölgelerindeki lojistik merkez ve enerji altyapı tesislerine insansız hava araçlarıyla (İHA) saldırı düzenlediklerini bildirdi.

Bakanlıktan yapılan açıklamada, Rus ordusunun gündüz saatlerinde Ukrayna'daki askeri amaçlarla kullanılan lojistik merkezlere, enerji altyapı tesislerine ve askeri yüklerin taşınmasında görev alan gemilere yönelik İHA saldırılarını sürdürdüğü belirtildi.

Volın bölgesindeki Lutsk şehrinde bulunan "Lutsk-Severnaya" elektrik trafo merkezi ile Kovel şehrindeki aynı kapasiteye sahip trafo merkezinin hedef alındığı aktarılan açıklamada, söz konusu trafoların, İHA ve bunların parçalarını üreten askeri sanayi işletmeleri ile askeri malzemelerin depolandığı lojistik merkezlere elektrik sağladığı kaydedildi.

Harkiv şehrindeki Ukrayna ordusuna yönelik askeri ve çift kullanımlı malzemelerin depolandığı lojistik merkezin vurulduğu bilgisi verilen açıklamada, Ukrayna ordusu için yük taşıdığı belirtilen Çernomorsk Limanı'na seyir halindeki bir kuru yük gemisinin de vurulduğu bildirildi.

Kaynak: AA
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