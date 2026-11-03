Rusya Savunma Bakanı Belousov, Pekin'de Çinli Orgeneral Cang Şıngmin ile görüştü

Rusya Savunma Bakanı Andrey Belousov, Çin Merkezi Askeri Komisyonu Başkan Yardımcısı Orgeneral Cang Şıngmin ile başkent Pekin'de bir araya geldi.

Rusya Savunma Bakanlığından yapılan açıklamaya göre, Belousov, Çin'e çalışma ziyareti gerçekleştirdi.

Ziyaret kapsamında Belousov, Çin Merkezi Askeri Komisyonu Başkan Yardımcısı Cang ile bir araya geldi.

Rusya Savunma Bakanı Belousov, görüşmenin başında yaptığı konuşmada, Rusya ile Çin arasındaki ilişkilere değinerek, "Ülkelerimiz arasındaki stratejik ortaklık, yüksek seviyeye ulaştı." değerlendirmesinde bulundu.

Belousov, Çin ile ortaklığın Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile Çin Devlet Başkanı Şi Cinping arasındaki kişisel ilişkilere dayandığını belirtti.

"Rusya'yla askeri alandaki işbirliğinin gelişmeye devam edeceğini umuyoruz"

Çin Merkezi Askeri Komisyonu Başkan Yardımcısı Cang da, Şi ile Putin'in son yıllarda çok kez görüştüğüne dikkati çekerek, "Liderlerimiz, Çin-Rusya ilişkilerinin gelişimiyle ilgili yeni stratejik yönelimleri belirledi. Bugünkü görüşmemiz de ülkelerimizin liderleri arasında sağlanan önemli anlaşmaların hayata geçirilmesine yönelik bir adım." dedi.

Cang, Rusya ile askeri alandaki işbirliğinin gelişmeye devam edeceği umudunu paylaştı.

Kaynak: AA