Rusya Savunma Bakanı Belousov, Beijing'de Çinli askeri yetkili Zhang ile görüştü

BEİJİNG, 3 Kasım (Xinhua) -- Çin Merkez Askeri Komisyonu Başkan Yardımcısı Zhang Shengmin, Çin'in başkenti Beijing'de Rusya Savunma Bakanı Andrey Belousov ile bir araya geldi.

Zhang, salı günkü görüşmede, sürekli olarak stratejik iletişimi güçlendirmek, iki ülkenin egemenlik, güvenlik ve kalkınma çıkarlarını daha iyi korumak ve küresel ve bölgesel barış ile istikrarın sağlanmasına etkin şekilde katkıda bulunmak üzere Rusya ile çalışmaya hazır olduklarını söyledi.

Belousov ise Çin ile yakın koordinasyonu sürdürmeye, stratejik istişareleri güçlendirmeye, birbirlerini kararlılıkla desteklemeye, çeşitli alanlarda tatbiki işbirliğini genişletmeye ve iki ülke ile orduları arasındaki ilişkilerin geliştirilmesinde daha fazla ilerleme kaydetmek için çaba göstermeye hazır olduklarını belirtti.

Kaynak: Xinhua