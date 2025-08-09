Rusya, Polonya'nın Kaliningrad Başkonsolosluğu'nun Faaliyet İznini Geri Çekecek

Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Rusya Dışişleri Bakanlığı, Polonya'nın Kaliningrad Başkonsolosluğu'nun faaliyetlerine ilişkin verdiği onayı 29 Ağustos'tan itibaren geri çekeceğini duyurdu. Bu karar, Polonya'nın Krakow'daki Rus Başkonsolosluğu'nun izninin geri çekilmesi üzerine bir misilleme olarak alındı.

MOSKOVA, 9 Ağustos (Xinhua) -- Rusya Dışişleri Bakanlığı, Polonya'nın Kaliningrad Başkonsolosluğu'nun faaliyetlerine ilişkin verilen onayı 29 Ağustos'tan itibaren geri çekeceğini doğruladı.

Rusya Dışişleri Bakanlığı Konsolosluk Dairesi Başkanı Alexey Klimov, TASS Haber Ajansı'na cumartesi günü yaptığı açıklamada, kararın Polonya tarafına 11 Temmuz'da resmi olarak iletildiğini söyledi. Klimov, bu kararın Rusya'nın Polonya'daki diplomatik varlığının bir kez daha haksız şekilde azaltılması ve Varşova yönetiminin Krakow'daki Rus Başkonsolosluğu'nun faaliyet iznini geri çekmesi üzerine alındığını belirtti.

Klimov, "Bu bir misilleme hamlesidir. Ülkemize karşı dostça olmayan her türlü eylemin uygun bir yanıt ve sonuçlarla karşılanacağını defalarca söyledik" dedi.

Klimov öte yandan Krakow'daki Rus Konsolosluğu'nun kapatılmasının Varşova'daki Rus Büyükelçiliği ve Gdansk'taki Başkonsolosluk'taki konsolosluk personelinin iş yükünü artırdığını belirterek Polonya'daki Rus konsolosluk görevlilerinin görevlerini etkin bir şekilde yerine getirdiklerini de ifade etti.

Kaynak: Xinhua / Güncel
Baba, kızının kafasına yapışan keneyi böyle kopardı

Baba, kızının kafasına yapışan keneyi böyle kopardı
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Cumhurbaşkanı Erdoğan: Milli gelirimiz ilk kez 1 trilyon doları aştı

Tarihi rekor haberi Erdoğan'dan geldi: İlk kez 1 trilyon doları aştık
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.