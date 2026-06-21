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Rusya, Ukrayna'nın Zaporijya Kentini Vurdu: 4 Ölü

Rusya, Ukrayna'nın Zaporijya Kentini Vurdu: 4 Ölü
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Rusya'nın Ukrayna'nın Zaporijya kentine düzenlediği hava saldırısında en az 4 kişi hayatını kaybetti, 6 kişi yaralandı. Vali Fedorov, kentin 9 güdümlü hava bombasıyla vurulduğunu açıkladı.

KİEV, 21 Haziran (Xinhua) -- Rusya'nın cumartesi günü Ukrayna'nın güneyindeki Zaporijya kentine düzenlediği hava saldırısında en az 4 kişi hayatını kaybetti, 6 kişi de yaralandı.

Zaporijya Valisi Ivan Fedorov, kentin 9 güdümlü hava bombasıyla vurulduğunu duyurdu.

Kaynak: Xinhua
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