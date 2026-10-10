Rusya'nın Zaporijya saldırısında en az 8 sivil öldü, 12 kişi yaralandı

Rusya'nın Zaporijya saldırısında en az 8 sivil öldü, 12 kişi yaralandıGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Zaporijya Bölgesi Askeri İdaresi Başkanı İvan Fedorov, Rusya'nın güdümlü bombalarla kenti hedef aldığını, ilk belirlemelere göre 8 sivilin öldüğünü ve 12 kişinin yaralandığını belirtti. Hava Kuvvetleri, ülkeye fırlatılan 160 İHA'dan 117'sinin etkisiz hale getirildiğini bildirdi.
Rus ordusunun Zaporijya kentine düzenlediği hava saldırısı sonucu en az 8 sivilin hayatını kaybettiği, 12 kişinin de yaralandığı bildirildi.
Ukrayna'nın Zaporijya Bölgesi Askeri İdaresi Başkanı İvan Fedorov, bölgeye bağlı Zaporijya kentinin Rusya tarafından güdümlü bombalar kullanılarak hedef alındığını belirtti.
Fedorov, ilk belirlemelere göre saldırı sonucu 8 kişinin yaşamını yitirdiğini ve 12 kişinin de yaralandığını ifade etti.
Ukrayna Ordusu Hava Kuvvetleri Komutanlığına ait sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda ise Rus ordusunun ülkeye fırlattığı 160 insansız hava aracından (İHA) 117'sinin etkisiz hale getirildiği bildirildi.