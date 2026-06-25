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Ukrayna'dan Ufa'ya İHA Saldırısı

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Ukrayna'nın, Rusya Federasyonu'na bağlı Başkurdistan Cumhuriyeti'nin başkenti Ufa'daki sanayi bölgesine insansız hava aracıyla (İHA) saldırı düzenlediği bildirildi.

Ukrayna'nın, Rusya Federasyonu'na bağlı Başkurdistan Cumhuriyeti'nin başkenti Ufa'daki sanayi bölgesine insansız hava aracıyla (İHA) saldırı düzenlediği bildirildi.

Başkurdistan Cumhuriyeti Başkanı Radiy Habirov, yaptığı yazılı açıklamada, Ukrayna'nın düzenlediği saldırıda İHA parçalarının bölgeye düştüğünü belirtti.

İlk belirlemelere göre saldırıda kimsenin yaralanmadığı bilgisini veren Habirov, tüm ekiplerin bölgedeki çalışmalarını sürdürdüğünü ve saldırının sonuçlarının giderildiğini ifade etti.

Habirov, işletmelerdeki süreçlerin aksamadığını ve tesislerin normal şekilde faaliyetlerini sürdürdüğünü vurguladı.

Sosyal medyada paylaşılan videoda şehirdeki sanayi bölgesinde yangın çıktığı görülüyor.

Ukrayna'nın son dönemde Rusya'daki enerji yapılarına yönelik saldırılarında çok sayıda petrol tesisi hasar görmüş, ülkenin çeşitli bölgelerinde akaryakıt satışına kısıtlama getirilmişti.

Kaynak: AA / Emre Gürkan Abay
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