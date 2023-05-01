Rusya'nın St. Petersburg Şehrinde Yaz Turizm Sezonu Buzkıran Festivali ile Açıldı

Rusya'nın St. Petersburg kentinin resmi turizm portalı Visit Petersburg, Buzkıran Festivali'nin düzenlenmesiyle şehirdeki yaz turizmi sezonunun Cumartesi günü resmen başladığını duyurdu.

3 gün süren festivale Vladivostok, Kaptan Zarubin ve Kaptan Sorokin adlı üç buzkıran katıldı. Festival kapsamında ziyaretçiler buzkıranlara binerek içlerini gezebiliyor, Neva Nehri'nin sularında römorkörlerin muhteşem performansını izleyebiliyor ve temalı sergileri ziyaret edebiliyorlar.

St. Petersburg yönetimine göre, geçen yıl şehri 8 milyon turist ziyaret etti.

Xinhua Haber Ajansı muhabirleri Petersburg'dan bildiriyor. (XHTV)