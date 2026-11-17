Rusya'nın Kemerovo bölgesinde düşen An-12 uçağında 17 kişinin bulunduğu öne sürüldüGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
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Kemerovo Bölge Valisi İlya Seredyuk, Yahunovo köyü yakınlarında uçak kazası meydana geldiğini, acil servis ekiplerinin olay yerinde çalıştığını bildirdi. Rus basınında yer alan haberlerde ise bölgede An-12 tipi uçağın düştüğü ve uçakta 17 kişinin bulunduğu öne sürüldü.
Rusya'nın Kemerovo Bölge Valisi İlya Seredyuk, bölgede uçak kazası yaşandığını bildirdi.
Seredyuk, sosyal medya hesabından, "Bölgedeki Yahunovo köyü yakınlarında uçak kazası meydana geldi. Olay yerinde acil servis ekipleri çalışıyor." ifadelerini kullandı.
Rus basınında yer alan haberlerde ise Kemerovo bölgesinde "An-12" tipi uçağın düştüğü ve uçakta 17 kişinin bulunduğu öne sürüldü.
Yagunovo köyü, Kemerovo Havalimanı yakınlarında bulunuyor.
Kaynak: AA