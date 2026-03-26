Rusya'nın Ukrayna'ya hava saldırısının ardından Romanya'da bir köyün yakınlarına İHA düştü

Rusya'nın Ukrayna'ya düzenlediği hava saldırıları sonrası, Ukrayna tarafından saptırılan bir insansız hava aracı Romanya'nın Parçes köyü yakınlarına düştü. Olayda can kaybı veya maddi hasar yaşanmadığı bildirildi.

Rusya'nın, Ukrayna'ya gece boyunca düzenlediği hava saldırılarının ardından bir insansız hava aracının (İHA), Romanya'da Parçes köyünün yakınlarına düştüğü bildirildi.

Romanya Savunma Bakanlığı, gece saatlerinde Ukrayna hava savunması tarafından saptırılan bir İHA'nın, yaklaşık 4 kilometre mesafedeki ulusal hava sahasına girdiğini açıkladı.

Bakanlığın açıklamasında, İHA'nın Parçes köyünden 2 kilometre uzaklıktaki yerleşim alanının dışına düştüğü, can kaybına veya maddi hasara yol açmadığı kaydedildi.

Açıklamada, olay nedeniyle Romanya hava sahasını korumasıyla görevli iki F-16 uçağının havalandırıldığı ifade edildi.

Romanya, hava sahasını ihlal eden İHA'ların düşürülmesine imkan tanıyan bir yasayı geçen yıl kabul etti ancak bugüne kadar böyle bir eylem gerçekleştirilmedi.

Kaynak: AA / Ihvan Radoykov
