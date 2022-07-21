Rusya'nın Gönderdiği İnsani Yardım Malzemeleri Afganistan'a Ulaştı - Haberler

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Rusya'nın Gönderdiği İnsani Yardım Malzemeleri Afganistan'a Ulaştı

Xinhua - Güncel
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Rusya'nın Gönderdiği İnsani Yardım Malzemeleri Afganistan'a Ulaştı

KABİL, 21 Temmuz (Xinhua) -- Afganistan'ın başkenti Kabil'de Rusya'nın gönderdiği insani yardım malzemelerini boşaltan işçiler, 20 Temmuz 2022. 23,5 ton insani yardım malzemesi taşıyan bir Rus uçağı Çarşamba günü Kabil Uluslararası Havalimanı'na iniş yapmıştı.

KABİL, 21 Temmuz (Xinhua) -- Afganistan'ın başkenti Kabil'de Rusya'nın gönderdiği insani yardım malzemelerini boşaltan işçiler, 20 Temmuz 2022. 23,5 ton insani yardım malzemesi taşıyan bir Rus uçağı Çarşamba günü Kabil Uluslararası Havalimanı'na iniş yapmıştı. (Fotoğraf: Saifurahman Safi/Xinhua)

Xinhua / Güncel

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