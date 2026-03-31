Haberler

Rusya'nın en büyük petro-kimya tesislerinden Nijnekamskneftehim'de yangın çıktı

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Rusya Federasyonu'na bağlı Tataristan Cumhuriyeti'nde ülkenin en büyük petro-kimya tesislerinden Nijnekamskneftehim'de yangın çıktığı bildirildi.

Nijnekamskneftehim'den yapılan yazılı açıklamada, Tataristan Cumhuriyeti'nin Nijnekamsk şehrindeki tesiste çıkan yangına ilişkin bilgilere yer verildi.

Yangının kontrol altına alınması için çalışmaların sürdüğü belirtilen açıklamada, tesis personelinin güvenli bir bölgeye tahliye edildiği kaydedildi.

Açıklamada, yangının çıkış sebebine ilişkin detay verilmezken, yangın nedeniyle çevre için herhangi bir tehlikenin tespit edilmediği kaydedildi.

Rus basınına yansıyan görüntülerde, tesiste yaşanan büyük bir patlamanın ardından yangın çıktığı görülüyor.

Kaynak: AA / Emre Gürkan Abay
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

