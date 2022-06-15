Rusya'nın BM Büyükelçisi: "(Ukrayna'dan tahıl ihracatı) Bu koridorlar oluşturulursa güvenli geçiş sağlarız" - Haberler

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Rusya'nın BM Büyükelçisi: "(Ukrayna'dan tahıl ihracatı) Bu koridorlar oluşturulursa güvenli geçiş sağlarız"

AA - Betül Yürük - Güncel
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Rusya'nın BM Büyükelçisi: '(Ukrayna'dan tahıl ihracatı) Bu koridorlar oluşturulursa güvenli geçiş sağlarız'

BİRLEŞMİŞ Rusya'nın Birleşmiş Milletler (BM) Daimi Temsilcisi Vassily Nebenzia, Ukrayna'dan tahıl ihracatı için koridorlar sağlanması durumunda güvenli geçiş sağlayacaklarını söyledi.

BİRLEŞMİŞ Rusya'nın Birleşmiş Milletler (BM) Daimi Temsilcisi Vassily Nebenzia, Ukrayna'dan tahıl ihracatı için koridorlar sağlanması durumunda güvenli geçiş sağlayacaklarını söyledi.

Nebenzia, BM Genel Merkezi'nde gazetecilere Ukrayna hakkında açıklamalarda bulundu.

Anadolu Ajansı muhabirinin, Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu'nun "Ukrayna'nın Karadeniz yoluyla tahıl ihracatı yapabilmesi için mayınların temizlenmesine gerek olmadığı, güvenli hatlar açılabileceği ve Rusya'dan BM'nin planına yanıt bekledikleri" yönündeki açıklamasını sorması üzerine Nebenzia şunları kaydetti:

"Biz güvenli koridorlar kurulmasından sorumlu değiliz. Bu koridorlar oluşturulursa güvenli geçiş sağlarız. Koridorları oluşturmak için ya bölgenin Ukrayna'nın mayınlardan temizlenmesi gerek ya da bu koridorların mayınların etrafından geçmesi gerek."

AA / Betül Yürük - Güncel

Birleşmiş Milletler Anadolu Ajansı Ukrayna Rusya Güncel Haberler

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