Haberler

Rus bombardıman uçakları, Bering Denizi üzerinde planlı uçuş yaptı

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Rusya Savunma Bakanlığı, Tu-95MC tipi bombardıman uçaklarının Bering Denizi'nde uluslararası sular üzerinde 14 saatten fazla süren planlı bir uçuş gerçekleştirdiğini açıkladı. Uçuşta Su-35C ve Su-30CM tipi savaş uçakları da eşlik etti.

Rusya Savunma Bakanlığı, Rus bombardıman uçaklarının Bering Denizi üzerinde planlı uçuş yaptığını bildirdi.

Bakanlıktan yapılan açıklamada, "Tu-95MC" tipi Rus bombardıman uçaklarının, Bering Denizi'nde uluslararası sular üzerinde planlı uçuş gerçekleştirdiği belirtildi.

Uçuşun 14 saatten fazla sürdüğü aktarılan açıklamada, bu uçaklara "Su-35C" ve "Su-30CM" tipi savaş uçaklarının eşlik ettiği bilgisi yer aldı.

Açıklamada, uçakların havada yakıt ikmali yaptığı aktarılarak "Uçaklarımıza güzergahın belirli aşamalarında yabancı ülkelerin savaş uçakları eşlik etti." ifadesi kullanıldı.

Rus uçaklarının Arktik, Kuzey Atlas Okyanusu, Büyük Okyanus, Karadeniz ve Baltık Denizi'nde düzenli olarak uçuş yaptığına işaret edilen açıklamada, tüm uçuşların hava sahası kullanımına ilişkin uluslararası kurallara uygun şekilde yapıldığı belirtildi.

Kaynak: AA / Dmitri Chirciu
Gazze'de Ramazan hareketliliği: Pazar yerindeki Coca-Cola kolileri dikkat çekti

Yer: Gazze! Fotoğraftaki anormalliği fark edeniniz oldu mu?
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Hamsinin fiyatı 50 liraya düştü, tezgahlarda kuyruk oluştu

Fiyatı 50 liraya düştü, tezgahlarda kuyruk oluştu
İntihar etmek isteyen genç kadın için seferber oldular

İntihar etmek isteyen genç kadın için seferber oldular
Uyuşturucu soruşturmasında ifade veren Çeşme Belediye Başkanı Lal Denizli serbest bırakıldı

Uyuşturucu soruşturmasında ifade veren başkan için karar verildi
MEB tartışılan bildiriyle ilgili harekete geçti! Suç duyurusu yolda

Bildiri tartışması büyüyor: MEB suç duyurusuna hazırlanıyor
Hamsinin fiyatı 50 liraya düştü, tezgahlarda kuyruk oluştu

Fiyatı 50 liraya düştü, tezgahlarda kuyruk oluştu
Cumhurbaşkanı Erdoğan'a cuma namazında sürpriz! CHP'li başkan da vardı

Erdoğan'a cuma namazında sürpriz! CHP'li başkan da vardı
Neymar, hayranlarını yıkan haberi verdi

Hayranlarını kahreden haberi verdi!