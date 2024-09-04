Rusya'nın Antalya Başkonsolosluğu'nun yeni binası açıldı

RUSYA Federasyonu Ankara Büyükelçisi Aleksey Erkhov, Rusya'nın Antalya Başkonsolosluğu'nun yeni binasının açılış törenine katıldı.

Rusya Federasyonu Ankara Büyükelçisi Aleksey Erkhov ile Rusya Federasyonu İnsan Hakları Yüksek Komiseri Tatiana Moskalkova, Rusya'nın Antalya Başkonsolosluğu'nun yeni binasının açılış törenine katıldı. Muratpaşa ilçesindeki yeni hizmet binasının açılış töreninde konuşan Rusya'nın Antalya Başkonsolosu Sergey Vetrik, yeni ve modern binaya taşındıkları için mutlu olduklarını belirtti. Türk ve Rus vatandaşlarına daha konforlu hizmet vereceklerini dile getiren Vetrik, konsolosluğa başvuranların sayısının her yıl arttığını söyledi.

Antalya'da on binlerce Rus vatandaşının yaşadığını anlatan Vetrik, "Her yıl birkaç milyon Rus Antalya'ya tatile geliyor. Antalya'ya, 2023'te 3,5 milyon Rus geldi. Ayrıca görev bölgemiz Muğla'yı da kapsamaktadır. Orada da çok vatandaşımız var. Konsolosluk görevlerimizin yanı sıra Rusya'nın Ankara Büyükelçiliği öncülüğünde Rusya- Türkiye ilişkilerinin geliştirilmesine katkıda bulunuyoruz. Geçtiğimiz yıl boyunca çok sayıda ikili Rus- Türk etkinliğine katıldık. Hiç şüphesiz ki Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov'un Antalya Diplomasi Forumu'na katılımı bunlardan en önemlisiydi. Dünyaca ünlü Rus sanatçıların katıldığı sanat sergileri, bayram ve spor etkinlikleri olmak üzere çok sayıda kültürel etkinlik düzenlendi" diye konuştu

Törene Antalya Valisi Vali Hulusi Şahin, Büyükşehir Belediye Başkanı Muhittin Böcek, İl Emniyet Müdürü İlker Arslan, Muratpaşa Belediye Başkanı Ümit Uysal, kamu kurum müdürleri, bazı ülke konsolosları katıldı. Törene katılanlar daha sonra yeni hizmet binasının açılış kurdelesini kesip, binayı gezdi. Katılanlara Rus ekmeği 'karavay' ikram edildi.