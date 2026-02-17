Rusya'nın Ankara Büyükelçiliğinde 'Silahlı Kuvvetler Günü' kutlandı

Rusya'nın Ankara Büyükelçiliği, "Rusya Silahlı Kuvvetler Günü" dolayısıyla resepsiyon düzenledi.

Büyükelçilikte düzenlenen resepsiyona, Rusya'nın Ankara Büyükelçiliği Maslahatgüzarı Aleksey Ivanov ve Savunma Ataşesi Maksim Sidorko ev sahipliği yaptı.

Türk yetkililerin, yabancı misyon temsilcilerinin ve çok sayıda davetlinin katıldığı resepsiyon, iki ülkenin milli marşlarının okunmasıyla başladı.

Ivanov, açılışta yaptığı konuşmada, davetlilere katılımları için teşekkür etti.

"Rusya Silahlı Kuvvetler Günü" dolayısıyla düzenlenen resepsiyon, askeri ataşelerin fotoğraf çektirmesiyle ve davetlilere yemek ikramıyla devam etti."