ABD'li eski deniz piyadesi Rusya'da serbest bırakıldı

Rusya'da 4 yıldan uzun süredir tutuklu bulunan ABD vatandaşı eski deniz piyadesi Robert Gilman'ın serbest bırakıldığı bildirildi.

Yurt dışındaki ABD'li tutukluların serbest bırakılması için çalışan "Global Reach" isimli grubun Baş Strateji Yetkilisi Eric Lebson, Gilman hakkında açıklamada bulundu.

Lebson, 32 yaşındaki eski deniz piyadesi Gilman'ın serbest bırakıldığını ve Texas'taki bir hastaneye gittiğini belirtti.

Lebson, 7 Ağustos'ta yaptığı açıklamada Gilman'ın "oldukça hasta olduğunu" ve "ölüm riski" bulunduğunu duyurmuştu.

Polis memuruna saldırmaktan 2022'de 4 yıl 6 ay hüküm giyen Gilman, Rusya'nın Voronej kentinde mahkeme tarafından, cezaevi çalışanlarına saldırdığı gerekçesiyle yeniden 7 yıl 1 ay hapis cezasına çarptırılmıştı.

Kaynak: AA