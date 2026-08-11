Haberler

ABD'li eski deniz piyadesi Rusya'da serbest bırakıldı

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Rusya'da 4 yılı aşkın süredir tutuklu olan ABD vatandaşı Robert Gilman serbest bırakıldı ve Teksas'ta bir hastaneye kaldırıldı. Gilman, daha önce sağlık durumunun kritik olduğu ve ölüm riski taşıdığı açıklanmıştı.

Rusya'da 4 yıldan uzun süredir tutuklu bulunan ABD vatandaşı eski deniz piyadesi Robert Gilman'ın serbest bırakıldığı bildirildi.

Yurt dışındaki ABD'li tutukluların serbest bırakılması için çalışan "Global Reach" isimli grubun Baş Strateji Yetkilisi Eric Lebson, Gilman hakkında açıklamada bulundu.

Lebson, 32 yaşındaki eski deniz piyadesi Gilman'ın serbest bırakıldığını ve Texas'taki bir hastaneye gittiğini belirtti.

Lebson, 7 Ağustos'ta yaptığı açıklamada Gilman'ın "oldukça hasta olduğunu" ve "ölüm riski" bulunduğunu duyurmuştu.

Polis memuruna saldırmaktan 2022'de 4 yıl 6 ay hüküm giyen Gilman, Rusya'nın Voronej kentinde mahkeme tarafından, cezaevi çalışanlarına saldırdığı gerekçesiyle yeniden 7 yıl 1 ay hapis cezasına çarptırılmıştı.

Kaynak: AA
Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde Haberler.com’a büyük ödül

Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde Haberler.com’a büyük ödül
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Aile faciası: Lösemi hastası oğlunu öldürüp, canına kıydı

Aile faciası! Hasta oğlunu öldürüp canına kıydı
Fön ve jöle parası yüzünden taşlı sopalı mahalle kavgası: Enişte ve yakınları ev bastı

Fön ücreti yüzünden mahalle karıştı: 9 kişi taş ve sopalarla ev bastı

Yıllarca 'Avatar' diye dalga geçtiler, o farklılığını güce dönüştürdü

Yıllarca uğradığı zorbalığı fırsata çevirdi! Şimdi teklif bekliyor

Türkiye'nin 64 yıllık otobüs firması el değiştirdi

Türkiye'nin 64 yıllık otobüs firması el değiştirdi
CHP'li Bandırma Belediye Başkanı Mirza'nın makam aracı kazaya karıştı: 3 yaralı

CHP'li belediye başkanı ölümden döndü! Çok sayıda yaralı var
Çerçeve yasanın Meclis'ten geçmesinin ardından İçişleri Bakanı Çiftçi'den ilk hamle geldi

Çerçeve yasa Meclis'ten geçti, ilk hamle Bakan Çiftçi'den geldi
Yeni rolü için bambaşka birine dönüştü! Herkes Seray Kaya'nın görüntülerini konuşuyor

Bambaşka birine dönüştü! Herkes bu görüntüleri konuşuyor